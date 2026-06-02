Дома на улице Госпаровская в Тюмени оказались в воде после ливня

15:25 02 июня 2026
Утром 2 июня из-за обильных осадков произошло подтопление трех частных жилых домов на улице Госпаровская в Тюмени. Совместно с представителями городской администрации сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Тюменской области при помощи пожарной насосной станции проводят работы по перекачке воды с подтопленной территории, сообщили в ГУ МЧС по ТО.

