В Тюмени устраняют последствия утреннего ливня

Утренний ливень в Тюмени подтопил несколько территорий в городе - службы усилили работу по откачке дождевой воды с проездов и тротуаров, чтобы как можно скорее ликвидировать возникшие неудобства и обеспечить нормальное функционирование инфраструктуры, сообщили в администрации муниципалитета.
Особое внимание уделяется участкам, где подтопления оказали наибольшее влияние на транспортное сообщение и безопасность тюменцев.
Так, активные работы по осушению проезжей части ведутся на улицах Ватутина, Николая Чаплина, Амурской, Воровского, 50 лет Октября, Газовиков.
В Ленинском округе пристальное внимание специалистов сосредоточено на улицах Александра Пушкина, Игримской, Чекистов, Домостроителей, 50 лет ВЛКСМ, Казачьи Луга и проезда Геологоразведчиков. В течение дня эту работу проведут и на улице Харьковской. Всего в округе задействовано девять мотопом и семь ассенизаторских машин.
В Восточном округе к откачке луж приступят после обеда. Внимание к улицам 30 лет Победы, Стахановцев, Олимпийской.
В Центральном округе на откачку последствий обильных осадков привлечено 13 ассенизаторских машин и четыре мотопомпы. Работы проводятся по улицам Циолковского, Пирогова, Шишкова, Рационализаторов, Заречному и Шаимскому проездам.
Откачка воды после разгула стихии – это лишь часть комплексного подхода к ликвидации последствий непогоды. Параллельно проводятся работы по очистке ливневых систем и ремонту поврежденной инфраструктуры.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru