Дорогу на границе с Казахстаном ремонтируют в Тюменской области

14:57 02 июня 2026
Фото ГУС ТО

Ремонт автомобильной дороги Бердюжье-Зарослое-граница Казахстана от 14 по 16 километр идёт в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". Подрядчик ведёт устройство нижнего слоя асфальтобетона, сообщает ГУС ТО.

Главный специалист Ишимского подотдела Управления автомобильных дорог Тюменской области Вячеслав Косенцев:

Контрактом предусмотрены работы по устройству подстилающего слоя щебёночного основания и асфальтобетонного покрытия, укреплению обочин, обустройству дороги дорожными знаками и разметкой. В настоящий момент заканчиваются работы по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке с 15 по 16 километр.

Главный подрядчик - АО "ТОДЭП". Срок контракта – до 1 ноября 2026 года.

