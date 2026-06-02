Более 300 энергетиков устраняли последствия урагана в Тюменской области

Более 300 энергетиков участвовали в ликвидации последствий урагана на территории Тюменской области, работу сетевых организаций по восстановлению электроснабжения потребителей после штормовых явлений обсудили 2 июня на штабе по безопасности электроснабжения под председательством замгубернатора Павла Перевалова.

Эксперты заслушали отчёты представителей компаний "Россети Тюмень" и СУЭНКО.

"Россети Тюмень". Диспетчеры с 28 мая по 1 июня зафиксировали 120 технологических нарушений. Из-за падения деревьев и иных объектов были массовые обрывы проводов и повреждения объектов электросетевого хозяйства и подстанций.

В ликвидации последствий сильных гроз были задействованы более 40 бригад (135 человек, 45 единиц спецтехники). Работа велась круглосуточно. К данному моменту сотрудники устранили 103 обрыва ЛЭП, заменили 44 опоры, в том числе выполнили замену и выправку опор высоковольтных ЛЭП, заменили 186 повреждённых изоляторов, восстановили 2 км провода, убрали более 180 поваленных деревьев.

Только накануне удалось восстановить электроснабжение в с. Нижние Тарманы и Средние Тарманы, где бригады работали без связи в труднодоступной местности. Энергетики "Россети Тюмень" завершают работы на отдельном участке распределительной сети, задействованном в схеме электроснабжения деревни Штакульская и прилегающих СНТ Нижнетавдинского округа.

СУЭНКО. Специалисты в период прохождения грозового фронта зафиксировали отключение 82 ТП и 9 ЛЭП. На восстановление электроснабжения были направлены 64 бригады (191 человек, 76 единиц спецтехники). Кол-центр принял и обработал более 3400 звонков. Электроснабжение всех отключенных потребителей восстановлено. На текущий момент поступают единичные заявки после прохождения утренней грозы 2 июня. Работы идут в штатном режиме.

Председатель штаба, заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов: