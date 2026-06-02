Подросток на питбайке столкнулся с машиной скорой помощи в Тюмени

Автомобиль "Скорой помощи" и питбайк под управлением 15-летнего юноши столкнулись на улице Жуковского, 82 в Тюмени, авария произошла вечером 31 мая - сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.
Предварительно, подросток при перестроении не справился с управлением, питбайк въехал в заднее крыло "Газели". Он получил травму. Питбайк, котрый ему подарил отец, на спецстоянке.
