Подросток на питбайке столкнулся с машиной скорой помощи в Тюмени

12:01 02 июня 2026
Автомобиль "Скорой помощи" и питбайк под управлением 15-летнего юноши столкнулись на улице Жуковского, 82 в Тюмени, авария произошла вечером 31 мая - сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.

‎Предварительно, подросток при перестроении не справился с управлением, питбайк въехал в заднее крыло "Газели". Он получил травму. ‎Питбайк, котрый ему подарил отец, на спецстоянке. 

