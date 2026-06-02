На детской железной дороге Тюмени открыли летний сезон

В Тюмени 1 июня торжественно открыли 57-й сезон поездной практики на детской железной дороге на берегу озера Андреевское. Ребята заняли рабочие места на малой магистрали и в первый же день прокатили в поездах более 400 пассажиров6 сообщает СвЖД.

С июня по сентябрь свыше 500 юных железнодорожников попробуют себя в роли машиниста локомотива, дежурного по станции, осмотрщика вагонов, монтера пути, проводника и диктора.

В честь начала лета воспитанники ТюмДЖД также приняли участие во всероссийском арт-проекте: создали на станции Приозерная мурал с уникальной формулой счастья.