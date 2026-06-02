Назван топ-5 сфер, в которых будет активно развиваться биометрия

Биометрия в ближайшие годы перестанет быть "экзотикой" и станет привычной частью повседневных сервисов – от поездок и учебы до покупок товаров с возрастным ограничением и использования медицинских сервисов. Об этом в преддверии ПМЭФ-2026 рассказала первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

Уже сейчас активно реализуется несколько пилотных проектов биометрических сервисов в авиа- и железнодорожных перевозках – для регистрации и посадки пассажиров без паспорта. Разработки в образовании позволят подтверждать личность при дистанционной сдаче экзаменов, а в торговле - проверять возраст покупателей. В сфере гостеприимства биометрия будет востребована для упрощения заселения и обслуживания.

В перспективе новые решения могут появиться и в медицине. Идентификацию можно использовать для записи к врачу, дистанционных консультаций, а также при покупке рецептурных и льготных лекарств, медицинских изделий.

По словам топ-менеджера ВТБ, биометрия может стать универсальным инструментом для подтверждения личности, возраста и социальных льгот в разных жизненных ситуациях.

Ольга Скоробогатова:

Биометрия становится той самой "сквозной нитью" между различными сферами жизни, которая связывает и упрощает цифровые сервисы везде – от проезда на транспорте до доступа к льготам и персональных услуг, делая взаимодействие быстрым, безопасным и бесшовным.

По данным майского опроса 1 500 взрослых жителей крупных российских городов, почти половина из них уже готовы пользоваться биометрией вместо паспорта. 40% видят её преимущества при оплате или проходе на транспорте, ещё столько же – при покупках в магазинах, а 20% - при подписании документов и проведении сделок.