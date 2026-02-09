Эксперт: Детям нужны не запреты гаджетов, а навыки их полезного применения

Победитель конкурса "Учитель года Москвы 2025", историк Александр Оджо прокомментировал дилемму современных родителей: ограничивать ли детей в использовании гаджетов, чтобы не лишить их будущих конкурентных преимуществ.

Педагог отмечает парадокс: многие старшеклассники, будучи "цифровыми аборигенами", с трудом выполняют базовые задачи на компьютере, например, создают презентации или работают с текстовым редактором. Причина — в привычке использовать преимущественно смартфон.

"Нам важно научить ребят использовать гаджеты на пользу. Это не только игра или блуждание в соцсетях. Здорово, что есть курсы по робототехнике, программированию, грамотному использованию цифровых инструментов", — считает эксперт.

Ключевое решение, по его мнению, — не в жёстких запретах, а в поиске золотой середины. Важно сделать жизнь ребёнка насыщенной и вне цифрового пространства, увлекая его спортом, творчеством или туризмом, чтобы гаджет не стал единственным источником интереса.

Александр Оджо подчеркивает, что такая работа возможна только в союзе семьи и школы. Родители, как правило, поддерживают подход, при котором дети развиваются гармонично, не уходя с головой в виртуальный мир.

Напоминаем, что это интервью было проведено при грантовой поддержке конкурса "Бережное сознание", реализуемого Фондом "Соработничество".