Тысячи банковских точек сменили вывески

ВТБ завершил ребрендинг офисов Почта Банка. Теперь там единые стандарты сервиса и финансовые услуги. Масштабная интеграция сети затронула в Тюменской области около 25 000 жителей. Помимо миграции клиентов и бесшовного технологичного перехода на обслуживание, процесс повлиял на повышение доступности банковских услуг, в том числе в малых и отдаленных населённых пунктах. Заменены вывески 2 244 точек обслуживания, из которых 2 191 офиса работают на базе отделений "Почты России". В целом ребрендинг охватил 83 региона страны.

Член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер:

Переход клиентов организован как надёжный технологичный процесс, позволяющий комфортно, безопасно и без перерыва продолжать обслуживаться. Сама процедура смены банка занимает пару минут без перевыпуска карт. В рамках интеграции уже больше миллиона человек перевели свои стратегические и повседневные задачи, скоро начнется онлайн-перевод кредитов из Почта Банка в ВТБ.

Клиентам обоих банков сегодня доступно для обслуживания более 19 тыс. банкоматов. Весной 2026 года ВТБ планирует перевести устройства Почта Банка на собственное программное обеспечение. При этом более 800 банкоматов будут заменены на новые.