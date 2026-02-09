Владимир Якушев призвал однопартийцев мечтать о будущем России при формировании "Народной программы"

17:17 09 февраля 2026
В Тюменской области прошел форум "Единой России" "Есть результат", открывая мероприятие, секретарь Генерального совета партии "Единая Россия", первый вице-спикер Совета Федерации РФ Владимир Якушев призвал однопартийцев и сторонников партии честно подвести итоги реализации первой "Народной программы" и мечтать о том, какой должна быть Россия в будущем при формировании новых планов на ближайшее время. 

"Мы будем отвечать на два запроса. Первое - это наш большой отчет и откровенный диалог с избирателями. Мы расскажем, как работали на протяжении пяти лет, как исполняли  свою программу. На наших форумах я призываю и буду призывать мечтать о будущем, о том, как должна меняться наша Россия и в какой стране мы все хотели бы жить. Я сам хотел бы, чтобы страна была более сильной, суверенной. Россия и сегодня этим параметрам отвечает, но, нет предела совершенству. И мы работаем именно для того, чтобы это стало реальностью", - отметил Якушев, отвечая на вопросы журналистов.

В форуме приняли участие секретари первичек, муниципальные депутаты, волонтёры со всей Тюменской области.

