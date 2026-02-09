Николай Абрамов принят вторым дирижером в Тюменский филармонический оркестр

Выпускник Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, лауреат всероссийских и международных конкурсов, Николай Абрамов в январе принят вторым дирижёром в Тюменский филармонический оркестр, сообщили в ТКТО.

У Абрамова богатый профессиональный опыт. Он активно выступал с такими оркестрами, как Всероссийский юношеский симфонический оркестр, Концертный симфонический оркестр, Симфонический оркестр Оперного театра Московской консерватории, Ростовский академический симфонический оркестр, Донецкий академический симфонический оркестр, Академический симфонический оркестр имени С.В. Рахманинова (Тамбов) и др.

В 2022 году являлся ассистентом дирижеров в проекте OPERALAB (Стравинский "Похождения повесы", Доницетти "Любовный напиток"). Премьерные показы спектаклей состоялись на Камерной сцене Большого театра им. Б.А. Покровского.

В 2023 году был ассистентом дирижёра Дмитрия Корчака в проекте Фонда Елены Образцовой (Россини "Севильский цирюльник"). Премьера состоялась в театре Геликон-опера.

С 2022 года сотрудничал с вокальной группой "Кватро" в качестве дирижера эстрадно-симфонического оркестра.

В 2023-2024 году был дирижером Брянского губернаторского симфонического оркестра.

В 2025 году музыкант занимал пост дирижёра в оркестре Ростовского государственного музыкального театра, а сейчас влился в творческую команду Тюменской филармонии.

Его первым крупным проектом на новой позиции станет совместный концерт с популярной группой ViVA, которая отмечает десятилетие. Программа "Лучшее за 10 лет" запланирована на 14 февраля в концертном зале имени Юрия Гуляева.