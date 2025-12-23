Эксперт: Воспитать бережливость без скупости возможно через смыслы, а не запреты

Педагог, писатель и многодетная мама Наталья Цымбаленко ответила на актуальный вопрос многих родителей: как привить детям бережное отношение к ресурсам, не развив при этом жадность, и где грань между здоровой экономией и излишними ограничениями.

По мнению эксперта, современные подростки (зумеры) уже демонстрируют иное, более осознанное отношение к жизни. "Им не надо самоутверждаться через обладание, как предыдущим „голодным“ поколениям. Они достаточно самодостаточны, — отмечает Цымбаленко. — Они ходят с термосом, сортируют мусор, экономят свет и воду. Это их естественная бережливость".

Ключевой вопрос, по словам эксперта, лежит не в методиках экономии, а в области ценностей. Универсального рецепта нет, но фундаментом должно стать понимание, что "не деньги главное". "Важно с детства вкладывать мысль, что есть вещи, которые нельзя переступить ради денег. Важнее, как ты прожил жизнь", — считает педагог.

Цымбаленко видит решение в разговорах о морали, смысле жизни и духовных ориентирах. Когда человек понимает, для чего он живёт, отпадает потребность в бесконечном накопительстве. "Отпадают вещи, вроде необходимости в пятой машине или использования других людей", — поясняет она.

Таким образом, воспитание бережливого сознания, по мнению Натальи Цымбаленко, — это не система ограничений, а часть глубокого диалога с ребёнком о настоящих жизненных ценностях, который нужно вести и самим взрослым.

Напоминаем, что это интервью было проведено при грантовой поддержке конкурса "Бережное сознание", реализуемого Фондом "Соработничество".