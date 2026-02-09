ВТБ выяснил, на чем зарабатывали состоятельные инвесторы в 2025 году

Облигации и паевые фонды обеспечили рост портфеля инвестиционных инструментов состоятельных россиян. Динамика зафиксирована на фоне перетока средств из акций. Такими данными поделились в ВТБ. По статистике банка, объем средств клиентов на фондовом рынке в 2025 году увеличился в 1,4 раза, достигнув 2,6 трлн рублей.

Портфель долговых инструментов увеличился в 2,7 раза до 1,2 трлн рублей. (+813 млрд руб.). Такой значительный прирост обусловлен повышенным спросом как на корпоративные, так и на государственные облигации, которые в текущих условиях рассматриваются инвесторами как инструмент со стабильной и предсказуемой доходностью. Активная фаза денежно-кредитного цикла и ставки сделали этот класс активов основным драйвером роста всего рынка частных инвестиций.

Оксана Семененко, старший вице-президент, руководитель Private Banking и "Привилегия" ВТБ:

Долгосрочное инвестирование строится на взвешенном подходе к диверсификации активов и оперативном реагировании на изменение конъюнктуры рынка. Большой интерес наблюдаем к фондам облигаций и смешанных инвестиций. Ожидаем, что в этом году этот рост продолжится опережающими темпами.

Инвестиции в России становятся более доступны для широкой аудитории: число частных инвесторов на Московской бирже превысило 40 млн человек. Вместе с этим растет и потребность в алгоритмах, которые делают процесс проще и быстрее. По прогнозам ВТБ, в ближайшие 2-3 года 45-55% розничных клиентов, совершающих инвестиционные операции, будут хотя бы эпизодически использовать ИИ-подсказки при выборе инвестиционных продуктов. Для 20-30% это взаимодействие станет регулярным. Примерно 15-25% будут доверять ИИ не только подбор, но и автоматическую ребалансировку портфеля в рамках заранее согласованных параметров.