Учитель года Москвы: как воспитать бережливость без скупости

Победитель конкурса "Учитель года Москвы – 2025", учитель истории Александр Оджо, объяснил, как привить детям бережное отношение к ресурсам, не развив при этом жадность.

Ключевой вопрос, по мнению эксперта, — найти грань между разумной экономией и чрезмерным ограничением. "Бережливость и рациональное отношение к ресурсам — не самоцель, а то, что позволяет жить благополучно", — подчеркивает Александр.

В качестве яркого примера педагог предлагает обратиться к классической литературе. Например, к образу Скруджа из "Рождественской истории" Чарльза Диккенса, который демонстрирует, как скупость лишает жизнь смысла и тепла. Художественные произведения, по словам Оджо, наглядно показывают разные модели поведения.

Эксперт делает важное различие: рациональное удовлетворение потребностей ведет к правильной, полезной жизни и развитию общества, в то время как скупердяйство и жадность к этому не приводят.

Таким образом, основная задача родителей и учителей — показать, что разумная бережливость является инструментом для достижения благополучия, а не тотальной целью, затмевающей все остальные ценности.

Напоминаем, что это интервью было проведено при грантовой поддержке конкурса "Бережное сознание", реализуемого Фондом "Соработничество".