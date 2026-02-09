Семинар по вопросам противодействия коррупции провели в Тюмеской облдуме

В Тюменской областной думе прошел семинар для депутатов и гражданских служащих, на котором рассматривались актуальные вопросы законодательства о противодействии коррупции.

Особую значимость таким семинарам придают прошедшие за последние годы серьезные изменения в федеральном и региональном антикоррупционном законодательстве. Существенно обновлена государственная стратегия противодействия коррупции. Реализация антикорупционной политики объявлена высшим руководством страны одним из приоритетных направлений государственной политики. Об этом ранее говорилось в посланиях президента Федеральному Собранию, в Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции.

В стране активно применяется антикоррупционное законодательство, которое содержит конкретные ограничения, запреты и обязательства для лиц, как при замещении государственных должностей, так и должностей государственной службы, а также санкции за их нарушение административного, дисциплинарного и уголовного характера.

В работе семинара участвовали депутаты областной думы и государственные гражданские служащие, замещающие должности в региональном парламенте, областной прокуратуре, УФНС России по Тюменской области.

Семинар открыл председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, отметив важность проводимого мероприятия. С информацией о новеллах законодательства о противодействии коррупции и основных ограничениях, запретах и обязанностях для депутатов выступил председатель постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам Анатолий Чепайкин. Он сообщил, что в конце 2025 года внесены изменения в 22 федеральных закона. Основные изменения в законодательстве связаны с введением непрерывного контроля в режиме реального времени за денежными средствами и имуществом должностных лиц и их близких.

"Актуальные вопросы соблюдения установленных антикоррупционным законодательством обязанностей, запретов и ограничений" стала тема доклада прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Светланы Робокановой. Об основных изменениях законодательства по налогообложению для физических лиц с 2026 года рассказала представитель УФНС России по Тюменской области Лариса Задворных. Ее коллега Любовь Кочеткова представила информацию о возможностях личного кабинета налогоплательщика, как быстрой и эффективной обратной связи от налогового органа.

С подробным докладом об основах инвестиционной деятельности выступила эксперт отделения Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации Наталья Богомолова.

На семинаре были представлены разъяснения и ответы на вопросы о правовом регулировании и последних существенных изменениях в сфере запретов, ограничений и требований к служебному поведению на государственной гражданской службе.