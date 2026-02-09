В Тюменской области зарегистрировано 1 189 629 избирателей, которые могут участвовать в выборах и референдумах

Сведения о численности зарегистрированных в Российской Федерации и за пределами страны избирателей, участников референдума опубликовала Центральная избирательная комиссия РФ. По состоянию на 1 января 2026 года на территории Тюменской области зарегистрировано 1 189 629 избирателей, участников референдума, в Югре и на Ямале - 1 169 479 и 352 963 соответственно.

В целом на территории Российской Федерации 111 287 092 избирателей, участников референдума, за пределами страны - 1 816 341, в городе Байконуре - 11 477.

Данные по количеству участников голосования и референдумов обновляются дважды в год.