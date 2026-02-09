Тюменцы собрали для поддержки бойцов более 2,2 млн рублей за один концерт

В Тюменском государственном университете прошел благотворительный концерт "Мы вместе", за время мероприятия на большом экране появлялся QR-код: направив на него свой телефон, каждый мог внести посильную помощь. За два часа на счет "Победа" поступило 2 млн 221 тысяча рублей, сообщили в администрации города.

"В нашем городе давно существует добрая традиция: общественные организации и творческие коллективы разных национальных общественных объединений Тюмени устраивают концерты, а вырученные средства направляют на благотворительный счет "Победа". И пусть не каждый из выступающих профессиональный артист, но абсолютно все они — от мала до велика — со всей теплотой и искренним желанием хотят помочь нашим защитникам — участникам специальной военной операции", - прокомментировали акцию в администрации города.

Глава города Максим Афанасьев: