Тюменцы собрали для поддержки бойцов более 2,2 млн рублей за один концерт

В Тюменском государственном университете прошел благотворительный концерт "Мы вместе", за время мероприятия на большом экране появлялся QR-код: направив на него свой телефон, каждый мог внести посильную помощь. За два часа на счет "Победа" поступило 2 млн 221 тысяча рублей, сообщили в администрации города.
"В нашем городе давно существует добрая традиция: общественные организации и творческие коллективы разных национальных общественных объединений Тюмени устраивают концерты, а вырученные средства направляют на благотворительный счет "Победа". И пусть не каждый из выступающих профессиональный артист, но абсолютно все они — от мала до велика — со всей теплотой и искренним желанием хотят помочь нашим защитникам — участникам специальной военной операции", - прокомментировали акцию в администрации города.
Глава города Максим Афанасьев:
Я искренне благодарю каждого, кто присоединился к этому благотворительному концерту. Вдвойне приятно видеть тех, кому небезразличен наш город: представителей общественной палаты, депутатов областной и городской дум, предпринимательского сообщества… "Мы вместе" - я уверен, что название концерта стало символом нашей большой тюменской семьи. Те денежные средства, которые мы с вами собрали, помогут сохранить не одну жизнь наших земляков. Давайте все вместе пожелаем ребятам удачи, чтобы сохранили свои жизни и поскорее вернулись здоровыми домой!
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru