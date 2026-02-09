Кто и зачем жжет костры в зимних лесах

В Ярковском районе лесники филиала Тюменской авиабазы завершили рубку прореживания на участке площадью 30,2 га и теперь очищают деляну, сжигая порубочные остатки, сообщили в деплеса ТО.

"Рубка прореживания — это уход за лесом. Убирают часть деревьев, чтобы оставшиеся лучше росли и получали больше пространства для развития. В ходе работ на участке заготовлено 1,4 тысяч кубометров древесины, она пойдет на пиломатериал и будет продана местным жителям, часть передадут в другие филиалы авиабазы. Остатки сожгут.

Зачем это нужно? "Древесные отходы являются горючим материалом, им не место в лесу. Весной и летом они легко могут стать причиной пожара. Именно поэтому очищать места рубок обязаны не только работники леса, но и все, кто заготавливает древесину, от арендаторов и лесопользователей до рядовых граждан. Зимой эту работу выполнять безопаснее", - пояснили в деплеса.