В тюменской телемедицине за год число вакансий выросло выросло на 8%

Спрос компаний на медработников, готовых трудиться в удаленном формате телемедицины проанализировали эксперты hh.ru.

За 2025 год в России открыто 3,5 тысяч вакансий в телемедицине, на Тюменскую область приходится 1% от всех подобных вакансий в РФ. В топ-10 по уровню спроса вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область, Ростовская область, Новосибирская область, Самарская область, Московская область, Воронежская область и Татарстан.

За год число вакансий в телемедицине выросло в Тюменской области на 8%, что говорит о формировании рынка дистанционных медуслуг и консультаций в регионе, пять лет назад таких вакансий на местном рынке не было вовсе.

Подавляющее число вакансий в телемедицине – 95% — предлагают работу врачам, которые стабильно входят в тройку наиболее дефицитных специалистов. На данный момент на одну вакансию для них в Тюменской области приходится лишь 2 резюме потенциальных кандидатов, медиана предлагаемой зарплаты в местных вакансиях составила в прошедшем году 80 тысяч рублей (в среднем по РФ 93,3 тыс. рублей, а максимально 160 тыс. рублей). Для работы в формате телемедицины в Тюменской области приглашают гастроэнтеролога, психиатра, терапевта врача-консультанта.

Довольно часто работодатели предлагают совместительство. Среди требуемых профессиональных навыков преобладают работа с медицинской документацией, консультирование, лечебная деятельность, терапия. Высоки ожидания компаний и в части "мягких" навыков, особенно большой спрос на качественное межличностное общение, грамотную речь, обучение и развитие, ответственность, работу с большим объемом информации и организаторские навыки. Кроме того, потребуются базовые цифровые компетенции – уверенная работа на ПК.

Стараясь привлечь кандидатов, компании делают в вакансиях с телемедициной упор на свободный график — врач сам выбирает часы консультаций, некоторые гарантируют выплату оклада даже без обращений пациентов, а также обещают премии, гибкий график, который позволяет совмещать удаленную работу с основной, поддержку медицинских лидеров и сопровождение на старте, а крупные игроки предлагают бесплатное обучение по доказательной медицине.

Ранее проведенный hh.ru опрос показал, что 7% местных компаний добавляют телемедицину в соцпакеты сотрудников, а получить доступ к дистанционным медуслугам хотели бы 6% работающих жителей региона.