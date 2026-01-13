"Золотые луга" поддержали социальные и семейные инициативы в новогодние праздники

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

В период новогодних и рождественских праздников компания "Золотые луга" приняла участие в ряде социальных мероприятий, направленных на поддержку людей разных возрастов и формирование пространства для совместного, осмысленного досуга.

Первое мероприятие прошло в последних числах декабря. В сквере имени Льва Ровнина состоялся новогодний праздник для участников группы лечебной физкультуры – людей с инвалидностью, регулярно занимающихся адаптивной физической активностью. В преддверии Нового года для них была организована праздничная встреча с участием сказочных персонажей, Деда Мороза и Снегурочки, а также символов уходящего и наступающего года. Участники активно включались в программу: пели новогодние песни, играли, танцевали и проводили время вместе в теплой, неформальной атмосфере. Завершился праздник угощением молочными продуктами от компании "Золотые луга" - натуральными и полезными.

Продолжением праздничных инициатив стала поддержка семейных экосмен, которые прошли 5 и 8 января. Зимние экосмены были посвящены лесотерапии и совместному семейному отдыху на природе. Участники – родители и дети – проводили время в зимнем лесу, участвовали в мастер-классах, совместных активностях, учились взаимодействовать и получать новый опыт вместе. Формат позволил создать пространство, где дети учатся у родителей, а взрослые проживают время с семьей вне привычного ритма. В ходе выездов на природу был организован полезный перекус с использованием натуральных молочных продуктов, что позволило участникам восстановить силы после активностей на свежем воздухе и уделить внимание сбалансированному питанию.

Компания "Золотые луга" на протяжении нескольких лет поддерживает как оздоровительные тренировки, так и экологические и семейные инициативы, реализуемые совместно с Центром развития экологических программ "Живая Планета". Участие в новогодних мероприятиях стало продолжением этой работы и вкладом в создание среды, где важны здоровый образ жизни, общение, совместное творчество и поддержка друг друга.