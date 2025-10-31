Конференция о молодежи на ударных стройках XX века прошла в Общественной палате Тюменской области

Фото: страница Евгения Акулича во «ВКонтакте»

В Тюмени на площадке областной Общественной палаты 28 октября в рамках регионального гражданско-патриотического проекта "Тюменская область - Всесоюзная ударная комсомольская стройка № 1" состоялась научно-практическая конференция на тему "Молодежь ХХ века на ударных стройках Тюменской области: труд, созидание, патриотизм".

Собравшихся приветствовали и вручили награды активным участникам воспитания молодежи и сохранения истории тюменского комсомола заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер, председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарёв, заместитель председателя Тюменской городской Думы Андрей Голоус, председатель правления ТОО "Комсомольское братство" Владимир Колунин. Модератором конференции выступил заместитель председателя правления "Комсомольского братства", председатель комиссии по культуре Общественной палаты Тюменской области, профессор ТГИК Евгений Акулич.

С докладами выступили ветераны комсомола, ученые, преподаватели вузов, студенты. Участники обсудили организаторскую и идейно-политическую работу комсомольских организаций на ударных стройках, вклад комсомольских организаций в формирование трудовых коллективов, участие комсомольских организаций в развитии социалистического соревнования на стройках. Также затронули вклад комсомольских строек в формирование братского единения и дружбы советских народов и межпоколенческие традиции воспитания молодежи на примере участников ВУКС.