Памятник в честь героев Великой Отечественной войны открыли в Матмасах

В Тюмени на улице Пражской у обелиска "Вечная память павшим воинам в 1941-1945 гг." на улице Пражской торжественно открыта новая мемориальная композиция в память о героях поселка Матмасы, прошедших Великую Отечественную войну.

Сам обелиск был установлен по инициативе и при участии учеников и педагогов Тюменского училища речников в 1975 году. Новая композиция появилась благодаря активным жителях микрорайона, ТОС "Матмасы" и депутата Тюменской гордумы Георгия Муратова. Она стала частью большого социального проекта "QR-код Победа", реализованного при поддержке гранта губернатора Тюменской области и АНО "В нашем дворе".

В рамках проекта жители Матмас собрали и систематизировали информацию о своих героя, рассказали о них на встречах со школьниками, кадетами колледжа водного транспорта, создан сайт "Герои микрорайона Матмасы".

На открытии памятника сопредседатель центрального штаба общероссийского гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов вручил колледжу водного транспорта флаг "Бессмертного полка". Глава Ленинского административного округа Илья Махарашвили пообещал организовать работу по содержанию памятника. Депутат Тюменской гордумы Георгий Муратов рассказал о задумке и ходе реализации проекта и отметил важность сохранения памяти о подвиге ветеранов, в том числе в цифровом формате. "Современная молодежь — она не в аналоге, она в цифре. И когда что-то есть в интернете, это будет воспринято. А память надо держать, поддерживать. Решили, что будем в этом направлении двигаться. Собрали данные, сделали сайт. Он в сети уже есть с фамилиями, с данными, кто где воевал, как награжден", - отметил в комментарии журналистам Георгий Муратов.