Почта в праздники: как будут работать отделения в Тюменской области

В новогодние праздники почтовые отделения Тюменской области изменят график работы.
31 декабря и 1 января станут выходными — в эти дни не будет доставки писем, посылок и газет. Пенсии и пособия почтальоны принесут по специальному графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ.
30 декабря и 6 января отделения закроются на час раньше обычного. Уже со 2 по 11 января восемь отделений вернутся к привычному режиму работы. Актуальное расписание всех отделений можно узнать на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru