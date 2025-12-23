Почта в праздники: как будут работать отделения в Тюменской области

В новогодние праздники почтовые отделения Тюменской области изменят график работы.

31 декабря и 1 января станут выходными — в эти дни не будет доставки писем, посылок и газет. Пенсии и пособия почтальоны принесут по специальному графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ.

30 декабря и 6 января отделения закроются на час раньше обычного. Уже со 2 по 11 января восемь отделений вернутся к привычному режиму работы. Актуальное расписание всех отделений можно узнать на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России.