Сургутские полицейские нашли почти 100 сайтов с экстремистским контентом

С начала 2025 года сотрудники Управления МВД России по Сургуту выявили около 100 интернет-ресурсов, распространявших материалы террористической и экстремистской направленности. Все данные о таких сайтах переданы в Роскомнадзор для последующей блокировки.

В полиции Югры отмечают, что основная аудитория подобных ресурсов — молодежь. Злоумышленники используют правовую неграмотность и любопытство подростков, чтобы вовлечь их в деструктивную деятельность. С начала года в Сургуте составлено 10 административных протоколов за правонарушения экстремистской направленности.

Полицейские напоминают: публикация, хранение и распространение сомнительных материалов в интернете может повлечь ответственность по закону.