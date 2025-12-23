Сургутские полицейские нашли почти 100 сайтов с экстремистским контентом

16:10 22 декабря 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

С начала 2025 года сотрудники Управления МВД России по Сургуту выявили около 100 интернет-ресурсов, распространявших материалы террористической и экстремистской направленности. Все данные о таких сайтах переданы в Роскомнадзор для последующей блокировки.

В полиции Югры отмечают, что основная аудитория подобных ресурсов — молодежь. Злоумышленники используют правовую неграмотность и любопытство подростков, чтобы вовлечь их в деструктивную деятельность. С начала года в Сургуте составлено 10 административных протоколов за правонарушения экстремистской направленности.

Полицейские напоминают: публикация, хранение и распространение сомнительных материалов в интернете может повлечь ответственность по закону.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2025