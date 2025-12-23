Светлана Иванова подытожила работу Тюменской гордумы в 2025 году

В 2025 году Тюменская гордума вела большую общественную работу, контролировала исполнение наказов избирателей, работала с обращениями горожан, а также расширяла горизонтальные коммуникации на межмуниципальном и межрегиональном уровнях. Итоги работы депутатского корпуса и думы в целом на декабрьском заседании озвучила председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова.

Председатель напомнила, что в уходящем году гордума отметила свой собственный юбилей, в связи с котором велась большая информационная работа в течение всего года, активно участвовала в праздновании юбилея Великой Победы и мероприятиях, посвященной Году защитников Отчества и Году героев в Тюменской области.

В этом же году обновился состав депутатского корпуса — депутатские мандаты получили Александр Сукаченко, Олег Ямпольский и Дмитрий Тарасов. Заместителем председателя гордумы стал Андрей Голоус.

За год проведено 11 заседаний, в том числе два внеочередных, принято 124 решения. 7 имен горожан занесены в Книгу почета города Тюмени, знаком за заслуги перед Тюменью отмечены 13 человек, вручено 32 знака за волонтерство и милосердие, 3 почетных знака Тюменской гордумы за сохранение и укрепление семейных ценностей, 276 почетных грамот, 891 благодарность. Впервые в истории состоялось массовое присвоение звания "Почетный гражданин города Тюмени" - ими стали 23 участника Великой Отечественной войны.

Традиционно на контроле исполнение наказов жителей депутатам думы восьмого созыва. Всего их принято 774 наказа, из них 146 (18,9%) полностью выполнены, 33 наказа (4,3%) выполнены частично, 21 (2,7%) выполняется на системной основе, 167 (21,6%) находится в активной стадии исполнения, 391 (50,5%) отнесены в категорию возможного выполнения, так как для их реализации необходимы дополнительные ресурсы, согласования или изменения в внешних условиях. Еще 16 (2%) невыполнимы по объективным причинам. Также важной является работа с обращениями граждан. За 11 месяцев в гордуму поступило 1291 обращение, в том числе по ЖКХ 286 вопросов, по благоустройству — 213, по соцподдержке 103.

В течение года дума вела большую информационную работу через соцсети и СМИ:, активно проводила сама и участвовала в различного рода патриотических акциях, развивала связи с думами других муниципалитетов как внутри региона, так и за его пределами. Вся перечисленная работа продолжится и в 2026 году.

"Огромные слова благодарности за совместную, конструктивную, очень качественную работу в 2025 году. Он был действительно насыщенным, он был очень важным - юбилей Победы, Год защитников Отечества, Год Героя. Следующий год будет Годом единства народов России. Прошу всех вас подготовить и направить в думу свои предложения, с учетом важных, на ваш взгляд, мероприятий. Также в 2026-м нашему любимому городу исполняется 440 лет. Всем спасибо за работу! Уверена, что так же плодотворно мы будем работать на благо Тюмени и горожан и в наступающем году", - подчеркнула Светлана Иванова.