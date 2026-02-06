Тюменцы оформили в январе на 35% больше ипотеки

За первый месяц 2026 года жители Тюменской области оформили на 20% больше жилищных кредитов, чем в январе 2025, а сумма выданной ипотеки увеличилась на 35%, сообщили в ВТБ.

"Это можно назвать "осторожным" восстановлением спроса. В Тюменской области традиционно высокие темпы строительства жилья, а потребность в собственных квадратных метрах для населения не исчезла в период высоких ставок и цен. Конечно, рыночная ипотека сегодня не так популярная как льготная. Доля господдержки в тех кредитах, что оформили тюменцы, доходит уже до 92%. Однако, мы видим и рост суммы ипотеки: год назад – в январе 2025 в среднем такой кредит оформляли на 4,5 млн рублей, а теперь уже 5,1 млн. При этом, большинство заемщиков не стремится к досрочному погашению и использует для ежемесячных платежей доход со своих вкладов", – отметил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

По предварительным оценкам ВТБ, минувший месяц поставил рекорд: россияне во всех банках страны получили около 430 млрд рублей на покупку жилья в ипотеку. Этот результат стал максимальным для января за всю историю наблюдений. Он более чем втрое превышает показатель января 2025 года и более чем в 1,5 раза – января 2024-го, когда ключевая ставка еще не достигла пиковых значений, а на рынке действовала массовая программа господдержки.

Ключевым драйвером рекордных выдач начала года стал спрос на "семейную" ипотеку до вступления в силу обновленных условий с 1 февраля. Наибольшая активность была зафиксирована в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, совокупно обеспечивших порядка 40% от общего числа сделок.

Напомним, с 1 февраля 2026 года правительство внесло в условия "семейной" ипотеки изменения, среди них - обязательное включение супруга в состав заемщиков (за исключением супруга – иностранного гражданина); регистрация детей по одному адресу с заемщиком; предоставление СНИЛС детей, благодаря которым клиент имеет право на получение льготной ипотеки.