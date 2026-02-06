В Тюмени назревает конфликт из-за небоскреба

Компания "Люди" получила разрешение на строительство в Тюмени 78-метрового жилого комплекса "Темплин". Однако проект вызвал резкое неприятие у жителей близлежащих домов, которые указывают на многочисленные нарушения градостроительных норм.

Основные претензии касаются недостаточного расстояния до существующей 12-этажки — всего 25 метров вместо требуемых нормативами 50. Кроме того, в документации отсутствуют обязательные расчеты по инсоляции, что ставит под сомнение законность утвержденной этажности. Новый темный небоскреб, по мнению горожан, не только будет лишать солнечного света соседнюю семиэтажку, но и диссонирует с обликом "светлого" микрорайона.

Многие уверены, что появление 23-этажного черного монолита приведет к парковочному коллапсу - микрорайон в центре города и сегодня перегружен автомобилями. С появлением 192 новых квартир - а это как минимум 192 машины- ситуация станет критической.

Нет, застройщик предлагает парковочные места на территории - но лишь 108, а остальной транспорт, судя по всему, предлагается размещать на узкой двухполосной улице Циолковского, где и так не протолкнуться

Эта ситуация заставляет задуматься о принципах градостроительной политики в Тюмени. Случай с "Темплином" — яркий пример, когда нормы, кажется, трактуются в пользу девелопера. Городское развитие необходимо, но какой ценой? Где баланс между коммерческой выгодой от плотной застройки и обеспечением комфортной, безопасной и светлой среды для жителей?