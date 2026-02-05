Участник "Боевого кадрового резерва" будет руководить сектором соцадаптации в спортшколе №1 Тобольска

Фото из тг-канала Петра Вагина

Участник "Боевого кадрового резерва" Александр Бортников назначен на должность заведующего сектором по социальной адаптации спортивной школы №1 города Тобольска. Это первое кадровое назначение участника губернаторского проекта, наставником Бортникова является глава города Петр Вагин.

"Александр Бортников – доброволец СВО, награждён медалями "За отвагу" и "Воин-доброволец". В начале проекта "Боевой кадровый резерв" он сомневался – стоит ли идти в программу: из-за проблем со здоровьем ему было тяжело посещать занятия. Но мы постарались создать максимально комфортные условия: записи лекций, продуманная логистика перемещений, помощь волонтёров. Этот опыт пригодится нам в дальнейшем, когда в "Боевом кадровом резерве" будут обучаться следующие группы ветеранов СВО. Сегодня Александр Бортников занял ответственную должность и будет помогать через спорт возвращаться к активной жизни тем, кто прошёл такие же тяжёлые испытания", - прокомментировал назначение губернатор Александр Моор.