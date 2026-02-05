Тюменский ДК "Орфей" нуждается в капитальном ремонте, уверен депутат Ибраев

Дом культуры "Орфей" в микрорайоне Мелиораторов города Тюмени работает с 1981 года, его ремонт - один из наказов местных жителей Тюменской городской думе VIII созыва. Ход ремонтных работ на днях проинспектировал депутат Тюменской городской думы Есенгалий Ибраев.

В "Орфее" занимается практически 800 человек: хореография, вокал, гимнастика, цирковое искусство и многое другое. Ремонт ДК на контроле у Ибраева. В конце прошлого года в здесь отремонтировали конструкции фундамента, выполнили гидроизоляцию подвального помещения и сделали отмостки, привели в порядок раздевалку-гримерку. ОДнако зданию нужен капитальный ремонт - планы по разработке проектно-сметной документации на его проведение депутат обсудил с замглавы города Юрием Вавакиным.

"Первый шаг в проведении капитального ремонта — это разработка проектно-сметной документации, которая определит объем и стоимость работ. Для нас важно, чтобы жители микрорайона занимались в комфортных условиях. Поэтому для поддержания надлежащего состояния здания проводится текущий ремонт. Все предложения жителей по текущему ремонту здания зафиксированы, вопрос капитального ремонта находится на контроле", - сообщил Есенгалий Ибраев.