Тюменских шахматистов приглашают поучаствовать в турнире

Фото департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

7 февраля стартует чемпионат города Тюмени по шахматам. Швейцарская система, 9 туров, контроль времени 50 минут + 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. Турнир пройдет с 7 по 22 февраля в спортивной школе "Ладья" (Червишевский тракт, 72 а/1).

К участию допускаются мужчины и женщины, имеющие подготовку не ниже третьего спортивного разряда, проживающие на территории города Тюмени. Заявки на участие подали уже более 50 человек, чтобы к ним присоединиться, нужно пройти регистрацию, сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.