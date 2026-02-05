Посылки до востребования, отправленные с указанием лишь номера телефона, начала принимать Почта России

Почта России запустила новую услугу, позволяющую жителям Тюменской области отправлять посылки по номеру телефона адресата. Отправителю больше не нужно указывать точный адрес доставки или полное имя получателя. При оформлении онлайн достаточно ввести телефон адресата в международном формате. При отправке из почтового отделения нужно лишь назвать его сотруднику Почты.

Первый заместитель генерального директора Почты России Максим Цыпин:

Процесс оформления посылки стал проще и быстрее. Клиентам больше не нужно вводить адрес и полное имя получателя. Раньше отправители могли ошибиться в адресе, а поиск верного индекса мог занять много времени. Сейчас персональным идентификатором в онлайн-сервисах стал мобильный телефон — это удобно, современно и популярно. Наша задача — развитие цифровых проектов, чтобы взаимодействие с Почтой было комфортным для клиентов.

Чтобы получатель смог забрать посылку, он должен дать согласие на подключение услуги доставки по номеру телефона на сайте или в мобильном приложении Почты. Если у пользователя уже есть простая электронная подпись, то подключение произойдет моментально. Также подпись можно легко оформить через портал госуслуг.

Такая посылка будет адресована до востребования. Подключение и сама услуга бесплатна, клиент оплачивает только стандартные тарифы на доставку. Трек-номер автоматически появится у получателя. Забрать посылку можно в том почтовом отделении, к которому привязан адрес, указанный в профиле адресата.