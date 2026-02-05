Тобольский аэропорт признан лучшим малым аэропортом России

Фотот пресс-службы аэропорта "Ремезов"

Аэропорт Ремезов города Тобольска завоевал первое место в номинации "Лучший малый аэропорт" на престижной премии "Воздушные ворота России". Церемония награждения состоялась в рамках выставки и форума гражданской авиации НАИС в Москве.

Это третья победа аэропорта Ремезов на премии "Воздушные ворота России". В 2022 году он был признан лучшим инвестпроектом года, а в 2024 году впервые получил награду как лучший малый аэропорт.

Аэропорт построен за два года благодаря совместным усилиям компании СИБУР, правительства Тюменской области и администрации Тобольска в рамках программы "Тобольск Настоящий". Он стал драйвером развития для Тобольска, улучшив его транспортную доступность и привлекательность для туристов, считает глава города Петр Вагин. "За последние два года в индустрию гостеприимства города было инвестировано более 5 млрд рублей. Туристический поток увеличился на 38%, способствуя при этом развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест, улучшению качества жизни горожан", - привел цифры Петр Вагин.

Исполнительный директор аэропорта Владимир Варавва уверен, то "ремезов"" стал примером того, что в небольшом городе может функционировать современный и востребованный аэропорт. В прошедшем году Ремезов обслужил более 73 тыс. пассажиров, что на 8% превышает показатель 2024 года, и на 60% показатель 2023 год.

Рост туристического потока в Тобольск за последние два года значительно расширил возможности для трудоустройства горожан, благоприятно отразившись на экономике города. Помимо создания более 200 рабочих мест непосредственно в самом аэропорту, развитие авиационной инфраструктуры стимулирует появление дополнительных вакансий в смежных отраслях.

"Увеличение пассажиропотока влечет за собой потребность в расширении сферы обслуживания, развитии общественного транспорта и увеличении загрузки предприятий торговли и общественного питания, гостиниц. По официальным данным за период 2023-2025 гг в Тобольске на 10% увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства и на 60% вырос оборот сферы общественного питания, что в свою очередь сформировало несколько сотен рабочих мест в отраслях гостеприимства, сервиса и туризма города", - аргументируют важность аэропорта для города в пресс-службе компании.