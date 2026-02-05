Тюменка стала победительницей Кубка России по тяжелой атлетике

Всероссийская федерация тяжелой атлетики

Соревнования по тяжелой атлетике прошли в Люберцах, золотую медаль на них в весовой категории 64 кг завоевала Анастасия Анзорова.

Весовая категория 64 кг одна из многочисленных у женщин, в этот раз в ней выступали 18 спортсменок, на победу претендовали 5 участниц. Анастасия готовилась к состязаниям под руководством тренера Руслана Гасиева.

Анастасия является восьмикратной чемпионкой России и уже пять лет удерживает звание победительницы Кубка России.

В Кубке России приняли участие 153 женщины и 144 мужчины. Они соревновались не только за почетные награды, но и за возможность выступать на чемпионате Европы, который пройдет в апреле в Батуми (Грузия).