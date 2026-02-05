Бензовоз сгорел на автозаправке в Югре, двое пострадавших госпитализированы

14:22 05 февраля 2026
Пожар произошел на АЗС в поселке Солнечный Сургутского района произошел около полудня, по прибытии первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение грузового автомобиля "МАЗ" (бензовоз) по всей площади, существовала угроза распространения огня, сообщает ГУ МЧС Югры.

Пожар локализован в 12:25, открытое горение ликвидировано в 12:41 на площади 150 квадратных метров. В результате происшествия пострадали два человека. Они доставлены в медучреждение, информация уточняется.

К ликвидации пожара привлекались 20 человек личного состава и 5 единиц техники МЧС России.

Теги: АЗС , МЧС , Сургутский район , пожары
