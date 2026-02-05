Путин вручил премию молодому ученому родом из Тюменской области

Президент России Владимир Путин наградил лауреатов премий в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год, в числе награжденных ассистент Московского госуниверситета имени Ломоносова Глеб Белозеров, окончивший Юргинскую среднюю школу в Тюменской области.

Глеб Белозеров родом из села Юргинское, его родители обучили не одно поколение школьников: отец Владимир Иванович - учитель математики и информатики, заслуженный учитель России, мать - учитель географии, заслуженный работник образования. Школу окончил в 2016 году. Как молодой ученый премии удостоен за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем.

На церемонии награждения молодой ученый отметил, что награда - большая честь для всего научного коллектива. "Фундаментальная математика играет ключевую роль в развитии современных технологий. Она позволяет находить ответы на самые сложные вопросы, помогает находить общие явления, которые, на первый взгляд, никак друг с другом не связаны. Мы благодарим вас, Владимир Владимирович, за поддержку фундаментальной науки и фундаментальной математики в частности", - отметил он.

Также слова благодарности прозвучали в адрес научного руководителя и наставника академика Анатолия Фоменко, всего МГУ и его ректора академика Виктора Садовничего, кафедры дифференциальной геометрии и приложений - за возможность работать в уникальной научной среде, за поддержку, за создание плодотворной научной атмосферы.

"Отдельные и самые тёплые слова моей семье, родителям Владимиру Ивановичу и Елене Викторовне, которые с ранних лет привили любовь к науке и поддерживали во всём, а также моей супруге Елене - за терпение и понимание. Эта премия даёт нам силы и уверенность ставить перед собой новые, более сложные задачи, смотреть в будущее с энтузиазмом и надеждой на новое открытие", - завершил свое выступление в Кремле Глеб Белозеров.