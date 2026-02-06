Году единства народов России дали официальный старт

18:00 05 февраля 2026
Фото http://kremlin.ru

В Москве дан официальный старт "Году единства народов России", в мероприятии в Национальном центре "Россия" участвует делегация Тюменской области. В ее составе - представители молодежи разных народов России.

Роман Рзаев, председатель комитета по делам национальностей Тюменской области:

В Тюменской области идет подготовка к проведению Года единства народов России. С декабря 2025 года проходят генерации проектов и смыслов по данной теме с представителями национально-культурных автономий, молодежи, представителей общественных организаций. В скором времени губернатором Тюменской области будет утвержден региональный оргкомитет по подготовке и проведению Года единства народов РФ и будет утвержден план основных мероприятий.

