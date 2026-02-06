В Тюменской облдуме приняли новые меры поддержки героев и обсудили защиту прав предпринимателей

Состоялось 46-е заседание Тюменской областной думы седьмого созыва. Депутаты рассмотрели более 17 вопросов повестки дня.

Так, парламентарии из 46 кандидатов утвердили 34 члена нового состава Общественной палаты Тюменской области, выдвигаемых облдумой. Этот орган играет важную роль в развитии гражданского общества, способствует открытому диалогу между властью и общественностью.

Был заслушан отчет регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей за 2025 год. В своем выступлении бизнес-омбудсмен Павел Меньщиков отметил, что в прошлом году поступило 359 обращений (347 – в 2024 году). Первое место (24,5%) занимают обращения, связанные с использованием земельных участков, приобретением прав на землю, государственного и муниципального имущества. Второе место (17,5%) занимают обращения, связанные с защитой гражданских прав, в том числе конкуренции. Треть (12,5%) – обращения, связанные с осуществлением контрольной деятельности и административным производством. 60% жалоб предпринимателей касались деятельности Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.

Еще одна значимая категория обращений этого года – обращения из сферы получения государственной поддержки. Также граждане обращались с жалобами на действия полиции, в том числе при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, дознания и следствия, включая несогласие с возбуждением уголовных дел в отношении предпринимателей и изъятием имущества. По состоянию на конец года работа завершена над 96% от общего числа обращений. По всем обращениям уполномоченный проводил правовой анализ представленных документов и детальный разбор ситуации.

Работа была проведена масштабная. В его адрес поступило 359 обращений. В большинстве случаев приняты меры для восстановления нарушенных прав заявителей. В целом, деятельность уполномоченного в течение года была направлена на обеспечение соблюдения прав предпринимателей и их поддержки в регионе.

Сегодня депутаты приняли региональный закон, согласно которому выплаты Героям Советского Союза и Российской Федерации, Героям Социалистического Труда и Труда Российской Федерации, тюменцам, награждённым высшими орденами и медалями за мужество, освобождаются от налогообложения. Теперь эта ежемесячная выплата становится дополнительной мерой социальной поддержки и не облагается налогами.

"Вопросы поддержки наших защитников и тех, кто своим доблестным трудом вносит вклад в развитие страны – в сфере постоянного внимания депутатов", - подчеркнул Фуат Сайфитдинов.

Также депутаты рассмотрели проекты законов Тюменской области "О внесении изменений в статьи 4 и 9 Закона Тюменской области "О Счетной палате Тюменской области"; "О внесении изменений в статью 3 Закона Тюменской области "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской области". Заслушали информацию управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам о деятельности в 2025 году.

Кроме того, народные избранники утвердили план мероприятий Тюменской областной думы на 2026 год по реализации послания губернатора.