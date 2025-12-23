Убившего собственных родителей ради наследства тюменца приговорили к 18 годам колонии

17:06 22 декабря 2025
Фото - @prokuraturatmo

В Тюмени  35-летний мужчина осужден к 18 годам колонии строгого режима за убийство своих родителей из корыстных побуждений. Прокурор области требовал ему пожизненное заключение с отбыванием в колонии особого режима.

В мае 2025 года мужчина, накопив долгов перед банками, задумал убить родителей, чтобы завладеть их домом и квартирой и закрыть финансовые вопросы. В июле он приехал в дом к 66-летнему отцу в деревню Головина и зарезал его. На следующий день собственными руками задушил 73-летнюю мать в квартире в центре Тюмени. 18 июля соседи убитого сообщили в полицию о том, что он долгое время не выходит на связь - так нашли трупы. Дом оценивается в 4.3 млн, квартира - 8 млн рублей. При этом ранее прокурор сообщал, что проблемы с банками можно было решить законным путем.

По решению суда виновный в убийстве должен провести 18 лет в колонии строгого режима и выплатить родственникам погибших  1 млн рублей. Прокуратура считает приговор слишком мягким и намерена рассмотреть вопрос об его обжаловании.

