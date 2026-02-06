Социально ориентированные НКО будут заниматься профориентацией жителей

Депутаты регионального парламента внесли изменения в закон "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской области". Теперь получить статус социально ориентированных НКО, имеющих право на различные меры господдержки, смогут организации, которые занимаются профессиональной ориентацией жителей региона.

Председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова:

На 46-м заседании облдумы было принято решение расширить перечень видов деятельности для социально ориентированных НКО, - пояснила. Сегодня актуальны вопросы формирования кадрового резерва, в том числе с помощью профориентации жителей по востребованным на рынке труда профессиям. Кроме того, растет число участников СВО, возвращающихся домой, многие из них определяются с новой профессией, и наша общая задача — содействовать им в этом.

Заместитель председателя облдумы, член фракции "Единая Россия" Наталья Шевчик подчеркнула, что участники СВО и их семьи охотно сотрудничают с некоммерческими организациями, поэтому расширение спектра услуг делает помощь бойцам доступнее.

Отметим, что социально ориентированные НКО ведут работу по социальной реабилитации, которая включает оказание психологической помощи, трудовой адаптации и профессиональной переподготовки ветеранов боевых действий, а также оказанию психологической помощи их семьям.

"Правительство Тюменской области и депутаты регионального парламента ведут большую работу по поддержку участников СВО и их семей. На региональном уровне мы добавляем новые виды деятельности для социально ориентированных НКО и тем самым опережаем федеральное законодательство", - сообщил член фракции "Единая Россия" Роман Чуйко.