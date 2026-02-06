Тюменские таможенники заставили москвича задекларировать ввоз столярных инструментов в Россию

Тюменские таможенники задержали столярные инструменты стоимостью около 1,2 миллиона рублей, крупный сборный груз с признаками незаконного ввоза везли из Казахстана в Москву. Чтобы не потерять товар и деньги предприниматель был вынужден задекларировать груз и перечислил в федеральный бюджет 402 тысячи рублей.
Среди незадекларированных товаров сотрудники выявили более 150 инструментов канадского и американского производства: лезвия, резцы, рубанки в ассортименте, наборы металлические со стержнями, книги по деревообработке на иностранном языке. В соответствии с транспортной накладной груз отправлен казахской фирмой из Алматы в Москву.
Алексей Тимановский, исполняющий обязанности начальника Тюменской таможни:
Серые схемы ввоза товаров таможня выявляет как в ходе работы мобильных групп на российско-казахстанском участке государственной границы, так и в ходе контроля на внутреннем рынке. После задержания груза и вынесения таможенным органом решения по нему, собственник еще имеет возможность получить его в пользование. Для этого необходимо произвести декларирование с уплатой таможенных платежей.
