Тюменские таможенники заставили москвича задекларировать ввоз столярных инструментов в Россию

Тюменские таможенники задержали столярные инструменты стоимостью около 1,2 миллиона рублей, крупный сборный груз с признаками незаконного ввоза везли из Казахстана в Москву. Чтобы не потерять товар и деньги предприниматель был вынужден задекларировать груз и перечислил в федеральный бюджет 402 тысячи рублей.

Среди незадекларированных товаров сотрудники выявили более 150 инструментов канадского и американского производства: лезвия, резцы, рубанки в ассортименте, наборы металлические со стержнями, книги по деревообработке на иностранном языке. В соответствии с транспортной накладной груз отправлен казахской фирмой из Алматы в Москву.

Алексей Тимановский, исполняющий обязанности начальника Тюменской таможни: