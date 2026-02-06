В Тюменской области запустили проект по маршрутизации и профориентации молодёжи

Разработанный Минтрудом России проект по маршрутизации и профориентации молодежи запустили в Тюменской области, он направлен на обеспечение бесшовного перехода от обучения к профессиональной деятельности и обеспечение выпускников работой в родном регионе.

Проект реализуется кадровыми центрами "Работа России" в рамках нацпроекта "Кадры". Ключевой показатель эффективности программы — обеспечение трудоустройства не менее 80% выпускников в течение двух лет после завершения учебы к 2030 году.

Для исполнения целей проекта заключены соглашения с образовательными организациями для взаимодействия с центрами карьеры выпускников. Мера позволит школьникам и студентам познакомиться с теми работодателями, у которых есть потребность в квалифицированных кадрах.

По состоянию на начало февраля, в органы службы занятости населения Тюменской области работодателями заявлено порядка 7 тысяч вакансий для молодых специалистов без опыта или с опытом работы до года. Среди приоритетных отраслей, испытывающих наибольшую потребность в кадрах, выделены промышленное производство, строительная отрасль, образование и медицина.

Наталья Шабурова, директор Центра занятости населения Тюменской области:

В ходе профориентации мы опираемся на прогноз кадровой потребности региона. Одним из ключевых инструментов является целевое обучение. Оно позволяет мотивированным ребятам получать востребованную профессию с гарантией первого рабочего места сразу после выпуска.

В рамках проекта для молодежи разработают индивидуальные планы содействия занятости и подберут адресные меры поддержки и сервисы, которые помогут устроиться на работу по специальности.