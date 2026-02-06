В Минцифре рассказали, что смотрит и куда ходит молодежь по Пушкинской карте

Громкие кинопремьеры, модные выставки и душевные концерты — всё это доступно с Пушкинской картой. За 4 года действия программы было оформлено свыше 13 млн карт. Более 98% пользователей выбрали для выпуска карты мобильное приложение "Госуслуги Культура" , остальные получили её в отделении банка.

В 2026 году оператором проекта стал банк ВТБ. За первый месяц года оформлено уже более 1,2 млн Пушкинских карт, ещё 4,3 млн — переоформлено. Чаще всего их открывали девушки и юноши в возрасте от 17 до 22 лет — на них пришлось 75% всех выпущенных за январь карт. Перевыпустить карту в банке ВТБ можно в пару кликов в приложении "Госуслуги Культура"

Топ-3 фильма, которые смотрит молодежь по картам - "Чебурашка-2", "Буратино" и "Простоквашино". В топ-3 среди музеев - Эрмитаж, Исаакиевский собор и новая Третьяковка.

"Госуслуги Культура" — это удобное мобильное приложение для поиска и покупки билетов на культурные мероприятия. Пользователи от 14 до 22 лет с его помощью также могут выпустить виртуальную Пушкинскую карту и управлять ей. Ежедневно приложением пользуется свыше 250 тыс. молодых людей, а месячная аудитория приложения — 4 млн уникальных пользователей.