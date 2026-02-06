Грабили и угрожали опубликовать интимные снимки - в Тюмени за разбои арестовали двух мужчин

Двух подозреваемых в серии разбойных нападений задержали в Тюмени - с жертвами они знакомились на сайте, приглашали к себе в гости, забирали смартфоны, деньги с карты, заставляли раздеться и делали интимные фотографии и видеозаписи, угрожая опубликовать, если обратятся в полицию.

Заявление в полицию написал 25-летний тюменец, у которого новые "друзья" в своей квартире по улице Велижанской, угрожая ножом, отобрали смартфон и перевели с карты деньги себе - около 100 тысяч рублей ущерба. После голой фотосессии потерпевшему вызвали такси и отправили домой, рекомендуя в полицию не ходить. Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых - задержаны 19 и 21-летние молодые люди. На допросе они признались в содеянном. При изучении их гаджетов оперативники нашли еще одного пострадавшего: в начале года его также заманили в квартиру, избили и забрали телефон стоимостью 90 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела о разбое, максимальное наказание по статье - до 10 лет лишения свободы. Подозреваемые арестованы.