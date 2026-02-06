ТВВИКУ проведет день открытых дверей

13:00 06 февраля 2026
Тюменское высшее военно-инженерное командное ордена Кутузова училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова 22 февраля проведет день открытых дверей, в гости ждут старшеклассников и их родителей.

Посетить училище можно с 11:00 до 14:00. В программе встреча с командованием и секретариатом приемной комиссии по вопросам поступления, экскурсия по территории учреждения, знакомство с жизнью и бытом курсантов, показ современной военной техники и экипировки.

ТВВИКУ готовит офицеров по военным специализациям: транспортные средства специального назначения, тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и объектов, специальные радиотехнические системы, строительство и эксплуатация зданий и сооружений военного и специального назначения.

Март, 2026