Трагедия на стройке: в Тюмени вновь погиб рабочий

В Тюмени на строительной площадке жилого комплекса "Айвазовский" утром 22 декабря погиб рабочий. Мужчина сорвался с высоты во время выполнения строительных работ на улице Пожарных и спасателей.

На место происшествия выехал прокурор Центрального административного округа Евгений Кондрашкин. Прокуратура округа по поручению областной прокуратуры начала проверку соблюдения законодательства об охране труда и производственном травматизме. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что это уже третий случай в декабре: вечером 4 декабря на строительной площадке жилого комплекса "Смородина" по улице Василия Севергина в Тюмени при проведении строительных работ в результате падения с высоты погиб работник, а ночь на 10 декабря на строительной площадке жилого комплекса "Окинава" в Тюмени погиб еще один человек.