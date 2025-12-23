Трагедия на стройке: в Тюмени вновь погиб рабочий

17:00 22 декабря 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени на строительной площадке жилого комплекса "Айвазовский" утром 22 декабря погиб рабочий. Мужчина сорвался с высоты во время выполнения строительных работ на улице Пожарных и спасателей.

На место происшествия выехал прокурор Центрального административного округа Евгений Кондрашкин. Прокуратура округа по поручению областной прокуратуры начала проверку соблюдения законодательства об охране труда и производственном травматизме. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что это уже третий случай в декабре: вечером 4 декабря на строительной площадке жилого комплекса "Смородина" по улице Василия Севергина в Тюмени при проведении строительных работ в результате падения с высоты погиб работник, а ночь на 10 декабря на строительной площадке жилого комплекса "Окинава" в Тюмени погиб еще один человек.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2025