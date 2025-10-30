Экс-губернатор Ямала открыл под Тюменью музей комсомола

В День комсомола, 29 октября, губернатор Ямала с 1994 по 2010 годы Юрий Неелов открыл в природном парке "Юрибей" музей комсомола.

"Сегодня Юрий Васильевич Неелов открывает Музей Комсомола на Черной речке. Видео поделился Владимир Степанович Шевчик. Готовимся погружаться в атмосферу былого времени", - написала в своем тг-канале в среду президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Езикеева.

Подробности о музее рассказала Лидия Носова, которая вместе с Оксаной Климеровой отвечала за информационное наполнение музея. В музее много интерактива и информации не только про историю комсомола, ударные комсомольские стройки и молодежные фестивали, архивные фотографии видео и аудиозаписи, личные вещи, но есть информация про октябрят, пионеров. Много цифр, документов и фактов, отражающих историю молодежного движения в стране, много личных вещей и сведений из комсомольской биографии самого Юрия Васильевича Неелова. Тут же представлены стенды, посвященные современным молодежным организациям, патриотическому воспитанию, участникам СВО. Можно послушать эксклюзивные интервью с участниками "Комсомольского братства". Посередине музея установлен большой экран и пространство, которое планируют использовать для проведения различных мероприятия, просмотра советских фильмов, отметила Лидия Носова.

По словам участников проекта, команда над созданием музея работала с весны. Одним из первых с новым музеем ознакомился Владимир Шевчик, в 1986-1989 годах работавший в Центральном райкоме и Тюменском обкоме ВЛКСМ. Он высоко оценил работу команды и реализацию идеи:

Сами понимаете, насколько сложно было все собрать, применить новые технологии, реализовать. И я здесь увидел много всего нового в части языка музейного искусства. И, конечно, это не только площадка по содержанию, это еще площадка по форме подачи материала. Я думаю, что для многих участников движения музейного искусства есть что здесь посмотреть. Большое спасибо Юрию Васильевичу Неелову за такой огромный вклад от идеи до реализации - если бы не он, то точно это никто никогда не смог бы реализовать. Спасибо вашей команде, что с такой легкостью подхватили и с такой вовлеченностью выполнили, и с таким профессиональным эффектом, с учетом искусственного интеллекта - эти люди, эти легенды, эти герои всегда теперь будут живыми".

Татьяна Тихонова