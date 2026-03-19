Тюменский производитель привезёт молочную продукцию на ярмарку в Салехард

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Традиционный День оленевода пройдет 21 и 22 марта на реке Полябте в Салехарде. Один из самых ярких праздников Ямала вновь соберет жителей и гостей города на большой культурной, спортивной и гастрономической программе.

В течение двух дней на площадке праздника состоятся спортивные состязания, концерты, мастер-классы и народные гуляния. Гостей ждут соревнования по национальным видам спорта, в том числе гонки на оленьих упряжках среди мужчин, которые прокомментирует Дмитрий Губерниев. Также в программе – парад-конкурс оленьих упряжек, работа демонстрационных чумов с гостеванием, спектаклями, выставками, фотозонами и мастер-классами, праздничная ярмарка производителей.

Среди постоянных участников ярмарки – компания "Золотые луга", которая уже не первый год привозит свою молочную продукцию на один из главных северных праздников. В этот раз производитель вновь представит в Салехарде ассортимент продуктов, который традиционно пользуется высоким спросом у северян: сыры, сливочное масло, молоко, кефир, творог, наринэ, ацидофилин, йогурты, а также ряженку с гранолой, сообщает пресс-служба компании.

Ямальские потребители хорошо знают продукцию тюменского производителя и ценят её за натуральный состав, свежесть и стабильное качество. По опыту прошлых лет на ярмарке особенно востребованы традиционные молочные продукты, сыры и сливочное масло, а также полезные кисломолочные напитки.

"Северяне, как правило, выбирают молочные продукты с понятным вкусом и натуральным составом. При этом мы видим, что покупатели с интересом пробуют и новые позиции, особенно в категории кисломолочной продукции. При подготовке к ярмарке мы ориентируемся как на устойчивый спрос прошлых лет, так и на текущие предпочтения потребителей. Жители ЯНАО хорошо знают нашу продукцию, доверяют её качеству и свежести, поэтому мы уверены, что и в этом году на площадке праздника нас будут ждать как постоянные покупатели, так и новые гости", – отмечает директор по продажам АО "Золотые луга" Елена Девяткина.

День оленевода в Салехарде по традиции станет большим праздником, объединяющим культуру, спорт, гастрономию и атмосферу гостеприимства народов Севера. Для участников ярмарки – это возможность не только представить свою продукцию, но и стать частью одного из самых узнаваемых событий ЯНАО.