7,4 млрд рублей потеряли от действий мошенников жители РФ за три месяца 2026 года

В январе-марте банки отразили почти 16,8 миллиона попыток совершения мошеннических операций и предотвратили хищение 1,8 триллиона рублей. Количество мошеннических операций, о которых клиенты заявили в банки, составило 495,8 тысячи, а общий объем похищенных средств — 7,4 миллиарда рублей. При этом у физических лиц потерь стало на 10,2% меньше, чем в четвертом квартале 2025 года. такие цифры приводит Банк России.

Юрлица подверглись большому количеству компьютерных атак с использованием вредоносного программного обеспечения. Как правило, сотрудники организаций получали электронные письма с файлами, при загрузке которых злоумышленникам открывался дистанционный доступ к корпоративным системам. Это позволяло мошенникам переводить деньги на подконтрольные счета под видом обычных хозяйственных операций.

Банк России инициировал блокировку 10,5 тысяч мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, а также направил операторам связи информацию о 8,3 тысячи телефонных номеров, которые использовали мошенники.