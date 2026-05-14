Тюменцы смогут звонить на горячую линию для поиска раненых участников спецоперации

Первая в России горячая линия для поиска раненых участников спецоперации запущена в Екатеринбурге. Звонить на нее могут жители 29 субъектов РФ, входящих в состав Центрального военного округа, в числе которых Тюменская область, Ямал и Югра. Звонки по номерам: 8 (343) 359-32-58, 359-30-28, 359-33-13 принимаются ежедневно с 09:00 до 19:00 по местному времени.

Специалисты горячей линии в режиме реального времени будут отвечать на вопросы нахождения военнослужащих на лечении в медорганизациях Минобороны России. Информация будет предоставляться только по местоположению и дате поступления бойцов. Другие сведения – диагноз, прогноз, заключение военно-врачебной комиссии (ВВК), контакты лечащего персонала – заявители смогут узнать, только обратившись лично в военно-медицинское учреждение.

Горячая линия Центра учёта раненых Центрального военного округа при окружном военно-медицинском управлении открыта благодаря работе Уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. Она нужна для того, чтобы родственники бойцов могли прояснить их судьбу и узнать, в каком военном госпитале они находятся, чтобы увидеться с ними. Уполномоченный подчеркнула, что командование ЦВО первым в нашей стране пошло навстречу родственникам военнослужащих и запустило такой важный канал обратной связи с ними.