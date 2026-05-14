Житель Тюмени заплатит 3 тысячи рублей за попытку догнать самолет

Сотрудники Линейного отдела полиции в аэропорту Рощино привлекли к административной ответственности местного жителя, 1985 года рождения, который в нарушение требований транспортной безопасности выбежал на перрон аэродрома к готовящемуся на вылет в Норильск самолету.

О постороннем гражданине на стоянке самолетов транспортным полицейским 13 мая в 06:40 сообщили работники службы авиационной безопасности, которые и задержали нарушителя.

"Свой поступок гражданин пояснил нежеланием опоздать на рейс. Когда объявили посадку, он находился в уборной, а потому не успел вместе с остальными пассажирами своевременно проследовать к гейту. В надежде остановить самолет, который на его глазах собирался улететь без него, отчаянный мужчина и выбежал на перрон аэродрома. Сотрудники ОВД составили в отношении тюменца протокол по ч.1 ст. 11.15.1 КоАП РФ, назначив в качестве наказания штраф в 3 тысячи рублей", - сообщили в Тюменском ЛО МВД России на транспорте.

Любой аэропорт является режимным объектом, на котором действуют строгие правила нахождения и пропускной режим, в том числе в целях обеспечения безопасного нахождения граждан, напоминают в транспортные полицейские.